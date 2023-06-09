МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 15 по 20 июня включительно уменьшится до 2629,6 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя останется нулевой, на экспорт кукурузы — снизится до 1189,6 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. Путин поручил определить меры по поддержке несырьевого экспорта с 2024 года

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 255,7 доллара за тонну, на ячмень — при цене 187,2 доллара, на кукурузу — при цене 216,5 доллара за тонну.

"Ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин. Так, ставки пошлин, опубликованные на сайте Минсельхоза 2 июня, действуют с 7 июня по 14 июня включительно, а которые будут опубликованы 9 июня — с 15 по 20 июня", — пояснили в пресс-службе министерства.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 7 по 14 июня включительно составляет 2856,3 рубля за тонну, для ячменя — нулевая, пошлина на вывоз кукурузы — 1214,4 рубля за тонну.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней до даты расчета.

Правительство РФ с 1 июня повысило цены отсечения пошлин на зерно, которые используются в формуле расчета, до 17 тысяч рублей для пшеницы и меслина (с 15 тысяч рублей), для ячменя и кукурузы — до 15,875 тысячи рублей (было 13,875 тысячи рублей). Полученные средства идут субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.