ЖЕНЕВА, 10 июн — ПРАЙМ. ООН не убедила Европу подключить Россельхозбанк к SWIFT, России нужны результаты по претворению меморандума с ООН об экспорте агропродукции в жизнь. Об этом заявил замминитсра иностранных дел страны Сергей Вершинин. МИД: в секретариате ООН спекулируют на теме аммиакопровода Тольятти—Одесса

Замглавы российского внешнеполитического ведомства 9 июня принял участие в переговорах по меморандуму в рамках "черноморской инициативы" в Женеве.

"И, конечно, существенный вопрос, который мы задавали, требовали, состоит в реSWIFTинге (переподключение к платежной системе SWIFT — ред.) Россельхозбанка. По существу, сегодня в ООН признали, что такой реSWIFTинг, такие действия натыкаются на полную стену негатива со стороны тех, кто принимает решения в Евросоюзе и в других западных столицах", — сказал Вершинин.

По его словам, такая позиция Запада "лицемерна и двулична", так как разница между теми словами, которые произносится о якобы изъятиях для сельскохозяйственного экспорта из России, и тем, что происходит на самом деле, значительна.

"Эти усилия (ООН — ред.) мы не отрицаем, мы видим и знаем об этом, но мы говорим очень просто: нам нужны не только усилия, нам нужны результаты. И результатами, к сожалению, похвастаться невозможно для представителей ООН. Поскольку барьеры на пути транзакций, на пути перестрахование и страхования, на пути размораживания тех средств финансовых, принадлежащих российским компаниям и эконом-операторам, сохраняются, подвижек на этом направлении нет", — выразил сожаление замглавы российского МИД.

Вершинин также отметил разочарование Москвы невыполнением меморандума. Он подчеркнул, что российская сторнона готова продолжить диалог с ООН по имплементации меморандума об экспорте российской сельхозпродукции, но только при условии появления результатов.

Замминистра добавил, что Россия примет решение по продлегнию продуктовой сделки исходя из собственных интересов.

Россия, Турция, ООН и Украина летом прошлого года подписали соглашение из двух частей об экспорте российской и украинской агропродукции на мировые рынки. В соответствии со вторым пакетом — меморандумом Россия-ООН, западные государства должны переподключить Россельхозбанк к SWIFT и не чинить препятствия поставкам сельхозтехники, работе аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и так далее. Москва не раз заявляла, что эта часть соглашения не выполняется.