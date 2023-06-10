МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Российская сторона отметила отсутствие прогресса по трем из пяти треков меморандума "Россия-ООН" из-за блокировки "коллективным" Западом, следует из заявления МИД. ООН выдвинула практические предложения сторонам по продуктовой сделке

"С российской стороны было констатировано отсутствие прогресса по трем из пяти указанных задач (аммиакопровод, переподключение к SWIFT и запчасти). Продвижение по данным трекам, по сути, полностью заблокировано западными столицами", — сказано в публикации на портале ведомства.

В МИД добавили, что в ходе консультаций с ООН по продуктовой сделке стороны обменялись мнениями по вопросу обеспечения части "инициативы", касающейся экспорта российской агропродукции. Как отметили в ведомтсве, особое внимание делегации уделили обзору текущей ситуации с решением проблем со SWIFT, поставками техники и запчастей, логистики и страхования, аммиакопроводом "Тольятти-Одесса" и замороженными российскими активами.

Там подчеркнули, что замглавы МИД Сергей Вершинин осудил подрыв Киевом участка аммиакопровода, указав, что это происшествие ударило по концепции продуктовой сделки.

"В этой связи вновь подтверждено, что только скорейшее и эффективное урегулирование указанных проблем может способствовать восстановлению беспрепятственного доступа российских продовольствия и удобрений на мировые рынки, что соответствует целям глобальной продовольственной безопасности в целом", — заключили в министерстве.