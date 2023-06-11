МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Более миллиона гектаров сельхозземель потеряны для Украины на ближайшие 3 – 5 лет из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции, в год страна недополучит около двух миллионов тонн продукции на 1,5 миллиарда долларов, сообщил замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Головня. СМИ назвали негативные последствия подрыва Каховской ГЭС для Британии

Ранее в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заявили, что поля на юге страны могут превратиться в пустыню из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции уже в следующем году, из-за ЧП на ГЭС без источника воды в подконтрольной Киеву части Херсонской области осталось 94% оросительных систем, в подконтрольной Украине части Запорожской – 74%.

"В следующие 3 — 5 лет мы не будем использовать один – полтора миллиона гектар сельхозземель в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях…. Из того, что прогнозировали, зерновых и технических культур мы выращивали около 1,2 миллиона тонн в год, овощей — около 500 тысяч тонн, ягод до — 250 тысяч тонн. Мы потеряем ежегодно около 2 миллионов тонн сельхозпродукции. В денежном выражении это полтора миллиарда долларов ежегодно", — сказал Головня в эфире всеукраинского телемарафона.

При этом, по его словам, дефицита сельхозпродукции украинцы в этом году не почувствуют.

Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. По словам министра, Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий.

Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.