С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн — ПРАЙМ. Открытие экспорта свинины для российских поставщиков в Китай обсуждалось к ходе недавнего визита премьер-министра Михаила Мишустина в эту страну, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер Виктория Абрамченко.

В марте она заявляла, что Россия "мечтает" о поставках свинины в Китай, ведет переговоры об этом и будет продолжать их вести, а отечественные предприятия готовы к соответствующим проверкам с китайской стороны.

"Китайский таможенный комитет и Россельхознадзор в постоянном диалоге по открытию поставок свинины из РФ. В рамках майского визита Михаил Владимирович (Мишустин) эту тему также поднимал. Переговорный процесс продолжаем", — сообщила Абрамченко.

Она добавила, что в целом, российский агроэкспорт в Китай вырос на 40%. "Направления известны — зерновые, мы туда поставляем яровую пшеницу, яровой ячмень. Ведем переговоры по поставкам озимых и открытию большего количества российских регионов", — заключила она.

Петербургский международный экономический форум пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на www.ria.ru 14 июня в 10.00 мск.