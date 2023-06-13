С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн — ПРАЙМ. Россия осуществляет поставки молочной продукции более чем в 60 стран, причем 90% экспорта идет в СНГ, заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Абрамченко призвала стимулировать переработку старой одежды

"Молочку и мороженое мы поставляем в более чем в 60 стран, 90% — это СНГ, и тут, наверное, весь потенциал уже исчерпан. Но есть и страны Юго-Восточной Азии, Китай, Ближний Восток, сюда уже поставляем и большой задел есть для сухого молока", — сказала она.

Для расширения поставок в эти новые регионы нужно простимулировать производство сухого молока в стране и обеспечить 100% субсидирование логистических затрат, полагает вице-премьер. Кроме того, она отметила потенциал поставок халяльных молочных продуктов в страны региона MENA (Middle East and North Africa, регион Ближнего Востока и Северной Африки). "У российских компаний уже есть большой опыт работы с этой категорией", — отметила вице-премьер.

Она добавила, что для российской молочной отрасли сейчас наступила новая фаза. "Мы с момента введения эмбарго на ввоз молочной продукции смогли заместить ушедших игроков и снизили импорт на треть за 10 лет. Теперь мы переходим от модели импортозамещения к экспортоориентированной модели", — отметила Абрамченко.

Петербургский международный экономический форум пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 14 июня в 10.00 мск.