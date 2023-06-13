МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Уборка зерновых началась в России, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Казахстан назвал планируемые показатели урожая зерновых в 2023 году

"В России началась уборка зерновых. Традиционно первыми к ней приступили аграрии южных регионов – Дагестана, Ставропольского края, Чеченской Республики", — сообщило министерство в своём телеграм-канале.

Скоро уборочная кампания стартует и в других субъектах РФ, добавляет оно.

Россия в 2022 году обновила рекорд валового сбора зерна — всего было собрано 157,676 миллиона тонн, на 29,9% больше по сравнению с 2021 годом, — и пшеницы — 104,237 миллиона тонн, на 37% больше. В 2023 году урожай зерна в РФ ожидается в размере 123 миллионов тонн, из них пшеницы — 78 миллионов тонн.

Ранее министерство сообщало, что посевная кампания в стране входит в завершающую стадию: на 5 июня яровой сев был проведен на площади 50,7 миллиона гектаров, или 92% к прогнозу, при этом темпы работ превышают прошлогодние. В частности, яровые зерновые культуры были тогда посеяны на 29 миллионах гектаров, или 96,7% от прогноза, в том числе яровая пшеница — на 13,5 миллиона гектаров, ячмень — на 7 миллионах, кукуруза — на 2,5 миллиона гектаров.