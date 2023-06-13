МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Российские власти обдумывают возможность выхода из зерновой сделки. Этому способствует то, что транспортный коридор Украина использует для атак на территорию России при помощи беспилотников. Об этом на встрече с военными корреспондентами во вторник заявил президент России Владимир Путин. Путин назвал виновных в разрушении Каховской ГЭС

"Мы сейчас думаем над тем, чтобы нам выйти из этой зерновой сделки. Тем более, что эти коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска беспилотников, морских беспилотников", — сказал президент.

22 июля прошлого года Россия, Турция и Украина совместно с представителями ООН подписали черноморскую зерновую инициативу, согласно которой предусмотрен вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех портов Черного моря. Согласованием движения грузовых кораблей занимается Совместный координационный центр, который находится в Стамбуле. Путин в сентябре 2022 года указывал, что большая часть продовольствия вывозится Западом в свои "благополучные" страны, а вовсе не в нуждающиеся государства Африки. С 18 марта текущего 2023 года Москва продлила сделку сроком на 60 дней, до 18 мая. В свою очередь Украина настаивает на продлении договоренности на 120 дней.

"Понимаете, мы это делаем не для Украины. Мы это делаем для дружественных нам стран в Африке и в Латинской Америке. Потому что зерно должно идти прежде всего в беднейшие страны мира", — напомнил Путин на встрече.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.