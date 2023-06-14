С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Вопрос введения квот на импорт иностранных семян в Россию прорабатывается в правительстве, решение по нему может быть принято уже скоро, заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер Виктория Абрамченко. Абрамченко оценила российский молочный экспорт

"Что касается квотирования ввоза иностранных семян — эта идея в проработке, такие решения, скорее всего, скоро на площадке правительства мы увидим", — сказала Абрамченко.

По ее словам, российские власти встречались с Ассоциацией европейского бизнеса по этому вопросу. "Коллеги переживали по поводу возможности закрытия российского рынка, мы объяснили правила игры… Переговоры не привели к тому, что иностранцы отказались работать в России. Без семян мы не останемся", — подчеркнула вице-премьер.

Она добавила, что именно наличие российских семян позволит обеспечить продовольственную безопасность страны, однако отечественные сорта и гибриды должны быть конкурентоспособными.

"Доля иностранных семян может быть, может быть и локализация производства семян иностранной селекции. Но пороговые значения Доктрины продбезопасности в 75% российских семян должны быть достигнуты", — отметила вице-премьер.

Пока в России сохраняются сложности с семенами картофеля, сахарной свеклы, кукурузы и подсолнечника — эти культуры наиболее зависимы от импорта, однако и по ним к 2030 году должен быть достигнут уровень самообеспеченности в 75%, подчеркнула Абрамченко.

"Что важно, импортозамещение не должно быть фиктивным, российские семена должны быть в земле, а не только в реестре", — заключила вице-премьер.

Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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