С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Экспорт продукции агропромышленного комплекса России по итогам 2022 года прибавил больше 10% к 2021 году, такой же рост возможен и по итогам этого года, несмотря на остановки поставок в недружественные страны, рассказала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер Виктория Абрамченко. Абрамченко: ввоз иностранных семян в Россию может быть лимитирован

"Вообще по географии экспорта по дружественным странам рост очень хороший, и тут мы чувствуем себя уверенно. То есть фактически закрытие торговых отношений с недружественными странами агроэкспорт не остановило, мы нарастили поставки и в рублевом, и в физическом выражении", — рассказала она.

Абрамченко напомнила, что в 2022 году российский экспорт АПК превысил 41,5 миллиарда долларов, что на 12% выше показателя 2021 года — 37,1 миллиарда долларов. "И в 2023 году тенденция хорошая", — полагает она.

"Я думаю, да", — ответила вице-премьер на вопрос, возможен ли в этом году сопоставимый с прошлым годом рост экспорта продукции АПК более чем на 10%.

Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 14 июня в 10.00 мск.