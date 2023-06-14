С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Беспилотные летательные аппараты, которыми уже всерьез пользуются сельхозпроизводители и полеты которых на данный момент запрещены в десятках регионов страны, могут вернуться к работе на высоте до 150 метров — такой вариант обсуждается сейчас с Минтрансом РФ, сообщила в интервью РИА Новости в рамках Петербургского экономического форума вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Существуют определенные ограничения по использованию беспилотных летательных аппаратов на территории ряда регионов. Здесь дискуссия ведется с Минтрансом — высота полетов агродронов не больше 150 метров", — рассказала Абрамченко.

По ее словам, "если с Минтрансом удастся договориться, их использование будет продолжено".

"Я думаю, что мы сможем найти компромиссное решение", — заключила Абрамченко.

Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 14 июня в 10.00 мск.