С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Российские власти пока не планируют отменять экспортные пошлины на зерно, но готовы донастраивать этот инструмент в диалоге с бизнесом, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Инструмент этот (экспортные пошлины — ред.) гибкий, и мы рассматриваем предложения по его корректировке постоянно. Бизнес попросил увеличить индикативную стоимость, мы ее увеличили на 2 тысячи рублей — до 17 тысяч рублей. Пошлины пока не отменяются, нет таких планов, но донастраивать этот инструмент мы готовы, и мы всегда в диалоге с бизнесом", — рассказала она.

Правительство РФ с 1 июня повысило цены отсечения пошлин на зерно, которые используются в формуле расчета, до 17 тысяч рублей для пшеницы и меслина (с 15 тысяч рублей), для ячменя и кукурузы — до 15,875 тысячи рублей (было 13,875 тысячи рублей). Полученные средства идут субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.

Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 14 июня в 10.00 мск.