С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Россия в 2023 году заключила больше 750 контрактов в национальных валютах на поставки за рубеж зерна, масла и сахара, больше всего сделок — с Ираном, Сирией, Египтом и странами СНГ, заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Абрамченко: ввоз иностранных семян в Россию может быть лимитирован

"Только в этом году больше 750 контрактов на зерно, масло и сахар заключены в нацвалютах, это 1,5 миллиона тонн продукции. Больше всего сделок с Ираном, Сирией, Египтом и странами СНГ", — рассказала она.

В приоритете — поставки зерновых с расчетами в национальных валютах, и их объем растет. "Если говорить о зерне, то за первые четыре месяца этого года уже более 5% экспорта приходится на нацвалюты", — добавила Абрамченко.

Она также отметила, что Россия ведет переговоры и с другими странами о поставках сельхозпродукции в нацвалютах. "Дружественные страны все у нас в переговорном процессе. Вообще наш агроэкспорт — это 160 стран по всему миру. И, конечно, мы заинтересованы в торговле за рубли. Но здесь важно еще, чтобы принимающая сторона была готова", — добавила вице-премьер.

В январе Абрамченко рассказывала РИА Новости, что Турция успешно провела сделку по оплате зерна в рублях и отмечала, что Россия также прорабатывает вопрос таких поставок в Египет.

Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 14 июня в 10.00 мск.