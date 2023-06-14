Лавров: если стамбульский "пакет" не заработает до 17 июля, о продлении речи быть не может
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Если российская часть стамбульского "пакета" не заработает до 17 июля, о его продлении речи быть не может, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"К сожалению, подписанный 22 июля 2022 года. Стамбульский "пакет" до сих пор реализуется лишь в части вывоза украинского продовольствия. Часть "пакета" по российскому аммиаку не действует. Теперь еще и взорван аммиакопровод Тольятти-Одесса", — заявил Лавров на 46-м заседании совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества.
Он отметил, что до сих пор отсутствует прогресс в реализации Меморандума Россия-ООН, призванного обеспечить реальное изъятие российских сельхозпродукции и удобрений из-под незаконных односторонних западных санкций.
"Вынужден вновь констатировать: если Стамбульский "пакет" не заработает, как он был инициирован Генсеком ООН, до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может", — добавил Лавров.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 мая 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 17 июля.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://1prime.ru/Agriculture/20230614/840828681.html