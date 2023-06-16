С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Фиксация цен на минеральные удобрения в РФ продлена до конца ноября, как и квоты на их экспорт, сообщил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в кулуарах ПМЭФ. Счетная палата доложила о перевыполнении Минсельхозом плана по доходам

"По решению правительства меры для сохранения стабильности на рынке минеральных удобрений будут продлены до ноября включительно. Это прежде всего фиксация цен и количественные ограничения на экспорт минеральных удобрений", — сказал Патрушев.

Предельные цены минеральных удобрений были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году. С тех пор они формируются в соответствии со следующими рекомендациями ФАС России: установление цен на уровне не выше периода май-июль 2021 года, индексация — в июне, сентябре и декабре 2022 года. Декабрьская индексация была перенесена на 2023 год, а в конце мая ведомство сообщило о решении сохранить фиксацию внутренних цен на минудобрения на уровне 2022 года.

Уточнялось, что это стало возможным после принятия постановления правительства РФ о продлении квоты на вывоз минеральных удобрений: ее общий объем — более 16,3 миллиона тонн, срок действия — с 1 июня по 30 ноября 2023 года.

Патрушев также сообщил, что Минсельхоз совместно с Минпромторгом подписал новый план приобретения минеральных удобрений на период с июня 2023 по май 2024 года. "Он учитывает все потребности сельхозтоваропроизводителей и предусматривает увеличение на 5% по сравнению к фактическому исполнению предыдущего плана", — уточнил министр.

Во вторник министерство сообщало, что с начала года аграрии закупили почти 7 миллионов тонн удобрений, что соответствует уровню прошлого года. Самой востребованной остается аммиачная селитра — ее доступность для аграриев обеспечена, и во многом за счет этого уточненный план на весну 2023 года был исполнен на 100%.

По данным органов управления АПК субъектов РФ, по состоянию на 31 мая накопленные ресурсы минеральных удобрений (с учетом остатков 2022 года) составляют почти 3,509 миллиона тонн (в действующем веществе). Это на 107,6 тысячи тонн больше, чем на соответствующую дату в 2022 году.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.