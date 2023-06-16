С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ планирует сохранять пошлину на экспорт подсолнечника из РФ до тех пор, пока не будет обеспечена полная загрузка в стране перерабатывающих мощностей, сообщил в кулуарах ПМЭФ журналистам министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Россия ввела пошлины на импорт упаковки

"В настоящее время актуальность этой меры, которая направлена на развитие внутренней переработки масличных, сохраняется. Планируем продлевать пошлину до тех пор, пока не обеспечим полную загрузку наших масложировых предприятий", — сообщил Патрушев.

Пошлина на вывоз подсолнечника с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года составляла 50%, но не менее чем 320 долларов за тонну, затем ее действие было продлено до 31 августа 2023 года. Комитет Госдумы по аграрным вопросам в конце марта обратился к вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко с просьбой временно отменить пошлину в связи с резким снижением цен в РФ на эту сельхозкультуру. Сама вице-премьер сообщила накануне журналистам об отсутствии планов по отмене пошлины после августа.

"В ближайшее время российские перерабатывающие мощности по масличным достигнут порядка 30 миллионов тонн. При этом производство сырья у нас пока несколько ниже, особенно его не хватает в центральной России. Поэтому будем продолжать работу по наращиванию сырьевой базы и развитию собственной переработки", — добавил министр.

Он подчеркнул, что в этой ситуации необходимо снижать долю поставок сырья: ведь его потом перерабатывают и успешно продают на мировом рынке зарубежные партнеры, а "мы можем и должны делать это сами". И, например, уже за период действия пошлины РФ увеличила и выпуск, и экспорт подсолнечного масла: его производство за январь-апрель 2023 года по сравнению с тем же периодом в 2021 году прибавило 11,3%, а экспорт за январь-май вырос на 5,5% в сравнении с тем же периодом два года назад.

"Кроме того, нужно понимать, что в текущих условиях отмена пошлины на подсолнечник может обвалить мировые цены как на сырье, как и впоследствии на масло. Это нивелирует всю выгоду для аграриев", — заметил Патрушев.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.