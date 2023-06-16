С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. РФ в текущем году отгрузила через Бердянский порт втрое больше зерна, чем год назад, — 97 тысяч тонн, сообщил в кулуарах ПМЭФ журналистам министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Румыния хочет добиться продления запрета на ввоз украинского зерна

"Через Бердянский порт отгружено 97 тысяч тонн зерна, что в 3 раза превышает объем прошлого года", — сообщил Патрушев. В свою очередь через порт Мариуполя в этом году, начиная с 5 мая, отгружено 16 тысяч тонн зерновых культур, уточнил он.

Бердянский порт и порт Мариуполя являются основными каналами транспортировки продукции растениеводства из новых субъектов РФ, текущая перевалочная мощность каждого из них позволяет отгружать 500 тысяч тонн в год. Имеется и заметный потенциал роста: по словам министра, при выполнении комплекса восстановительных работ мощность Мариупольского порта может возрасти до 2 миллионов тонн, Бердянского – до 1,5 миллиона тонн.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост- агентством форума.