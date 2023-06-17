АНКАРА, 17 июн — ПРАЙМ. Турция заявила союзникам по НАТО о необходимости продолжить поставки продукции по "зерновому коридору", заявил глава минобороны страны Яшар Гюлер. Путин обсудит с лидерами стран Африки Украину и перспективы зерновой сделки

"Мы поделились с союзниками информацией о том, что около 32 миллионов тонн украинского зерна достигли мировых рынков с помощью почти тысячи судов в рамках черноморской зерновой инициативы. С нашей стороны была подчеркнута важность продолжения поставок зерна в быстром, безопасном и плановом режиме", — заявил Гюлер журналистам по итогам визита в Брюссель.

Россия, Турция, ООН и Украина летом прошлого года подписали соглашение из двух частей об экспорте российской и украинской агропродукции на мировые рынки. В соответствии со вторым пакетом — меморандумом Россия-ООН, западные государства должны переподключить Россельхозбанк к SWIFT и не чинить препятствия поставкам сельхозтехники, работе аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и так далее. Москва не раз заявляла, что эта часть соглашения не выполняется.