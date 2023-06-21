МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Киев не настроен оптимистично в отношении продления зерновой сделки, заявил журналистам вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков, чьи слова приводит агентство Франс Пресс. Песков сомневается в продлении зерновой сделки

"На данный момент мы не настроены оптимистично", — заявил Кубраков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах открывшейся в среду в Лондоне конференции по восстановлению Украины.

Он также добавил, что с начала мая эффективность коридора снизилась, учитывая что Украина работает над расширением альтернативных экспортных коридоров и в последнее время экспортировала больше сельскохозяйственной продукции по другим маршрутам.

По словам Кубракова, украинская сторона "делает все возможное, чтобы поддержать эту инициативу" и понимает, насколько она критична для глобальной продовольственной безопасности, в частности, для африканских стран.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.