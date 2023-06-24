МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Российский агропромышленный комплекс работает штатно, завершается посевная и набирает обороты уборочная, продовольственная безопасность страны будет обеспечена, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Минсельхоз обнулил пошлину на экспорт подсолнечного масла

"Российский агропромышленный комплекс работает штатно. Сельхозорганизации и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности обеспечивают внутренний рынок, все производственные цепочки функционируют стабильно", — сообщил Патрушев, слова которого приводит телеграм-канал министерства.

"В настоящее время в стране завершается посевная кампания и набирает обороты уборочная. Продовольственная безопасность страны будет обеспечена", — подчеркнул министр.