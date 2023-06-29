МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу совместно с Минпромторгом и Минэкономразвития продолжить разработку поправок в закон, предусматривающих наделение субъектов РФ правом создания центров региональной фермерской продукции — агроагрегаторов, говорится в сообщении на сайте кабмина. В России могут законодательно закрепить понятие "фермерский продукт"

Вопрос развития сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК, обсуждался на правкомиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий.

"Минсельхозу России совместно с Минпромторгом России и Минэкономразвития России поручено продолжить работу по проработке проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О развитии сельского хозяйства"… предусматривающего наделение субъектов Российской Федерации правом создания центров региональной фермерской продукции — "агроагрегаторов", а также по разработке комплекса мер по созданию дополнительных механизмов сбыта сельскохозяйственной фермерской продукции в целях обеспечения ее доступности для населения", — говорится в сообщении.

Мера направлена на обеспечение фермерских хозяйств дополнительным каналом сбыта через торговые сети. Пилотные проекты по созданию такого регионального агрегатора для поставок фермерской продукции в торговые сети реализуются сейчас на территории Тульской и Липецкой областей.

Вице-премьер поручила Минсельхозу направить в другие российские регионы информацию о реализации этих проектов, дополнив ее рекомендациями по организации аналогичных агрегаторов на территории этих субъектов, в том числе на базе действующих сельскохозяйственных кооперативов.

Абрамченко также рекомендовала руководству других регионов, используя опыт Тульской и Липецкой областей, организовать такие же каналы сбыта для фермерских хозяйств на своих территориях.

ПОСТАВКИ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

Вице-премьер поручила проработать ежегодное финансирование программы возмещения части затрат производителям сельскохозяйственной техники в объеме не менее 8 миллиардов рублей, говорится в сообщении на сайте кабмина. Российские ученые разработали фантастический двигатель для сельхозтехники

Вопрос обеспечения отрасли сельскохозяйственной техникой и оборудованием обсуждался на правкомиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий.

"По итогам заседания комиссии Минпромторгу России поручено проработать совместно с Минсельхозом России и Минфином России вопрос ежегодного финансирования мероприятий в рамках постановления правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года номер 1432 в объеме не менее 8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Также Минпромторгу совместно с Минсельхозом, для своевременного обеспечения аграриев запасными частями в период сезонных полевых работ поручено проработать вопрос расширения товаров по параллельному импорту, и до 14 июля доложить кабмину о результатах этой работы.

Минпромторгу поручено принять все нужные меры для повышения доступности и снижения цен на российскую и белорусскую сельскохозяйственную технику, а также рассмотреть возможность организации производства в РФ уникальной сельскохозяйственной техники. К примеру, в этом списке тракторы для садоводства и виноградарства, гусеничные тракторы свыше третьего тягового класса, техника для возделывания сахарной свеклы, ботвоудаления, а также свеклоуборочные комбайны.

По итогам обсуждения Минсельхозу, совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и "Росагролизингом", поручено рассмотреть возможность предоставления предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности механизма льготного лизинга, с возможностью реструктуризации платежей по льготным программам.

В свою очередь, "Росагролизингу" рекомендовано "продолжить реализацию дополнительных мер поддержки (акций) по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования на льготных условиях с целью поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей".