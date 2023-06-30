МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. В Восточной Европе приближается уборка зерновых, а с ней и катастрофа из-за проблем, связанных с Украиной, пишет Parlamentní listy. Лидеры Евросоюза призвали активизировать "зерновую сделку"

Как напоминает издание, минсельхоз США предполагает, что в этом году украинский урожай будет минимальным за последние 12 лет, а экспорт будет самым ограниченным за последние 11 лет. По американским оценкам, урожай сократится до 17,5 миллиона тонн, тогда как в 2021 году Украина произвела рекордные 33 миллиона тонн. В 2021 году Украина вывезла 18,8 миллиона тонн агропродукции, а в 2022 году из-за вооруженного конфликта, предположительно, экспорт достиг всего 16 миллионов тонн. В 2023 году, как прогнозируется, Украина вывезет всего 10,5 миллиона тонн.

Если зерновая сделка не будет продлена, то украинскую пшеницу направят либо через Европу, либо прямо в нее, пишет издание. Причем второй вариант не устраивает остальных европейских аграриев. Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния вместе добились, чтобы украинское зерно не продавалось на европейском рынке, но при этом оставалась возможность экспортировать его на мировой рынок.

Сельхозпроизводители опасаются, что проблема останется. "Сегодня мы по сути не знаем, что нам выращивать, чтобы потом это можно было продать", — сказал фермер Вислав Грын. По его словам, сейчас распадаются давно выстроенные отношения в цепочке поставщиков.

Президент Аграрной палаты Чехии Ян Долежал предупреждает, что через несколько недель в Европе начнется уборка, при этом расходы на топливо и удобрения были настолько высокими, а закупочные цены, напротив, остаются низкими.

"Украинский урожай уже более полугода скапливается в регионе, и состояние запасов перед новым урожаем определенно не соответствует предыдущим годам. У аграриев в Центральной и Восточной Европе не лучшие перспективы", — отмечает он.

По его словам, запрет на импорт, которого добилась Польша, — это лишь временное решение. "Никаких ограничений для всего Европейского Союза или таможенных сборов и квот, которые мы требовали, так и не ввели", — добавляет Долежал.