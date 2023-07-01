МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Представители Омана проводят инспекции российских животноводческих предприятий для увеличения поставок мясной продукции, в целом султанат заинтересован не только в импорте продукции РФ, но и переработки, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор Российско-оманского делового совета при ТПП РФ Владимир Дергачев. В ТПП ждут резкого увеличения турпотока в Оман из России

Дергачев отметил, что в 2018 году министр сельского хозяйства Омана говорил, что в стране есть интерес к созданию консервных предприятий, а не только к поставкам крупного рогатого скота из России. По его словам, речь шла и о применении новых российских агротехнологий, строительстве элеваторов, создании совместной зерновой компании. Он отметил, что оманцы предлагали экспортировать в Россию свежемороженую рыбу (тунца), акцентировалась необходимость инвестиций в местную аквакультуру, но многое из заявленного "так и остаётся на бумаге либо растворяется в воздухе".

Он обратил внимание на то, что недавно дело сдвинулось с "мертвого места".

"В данный момент проходит инспекция отечественных предприятий для их аттестации в целях увеличения поставок мясной продукции", — сказал Дергачев.

Он подчеркнул, что в Омане всегда был и остаётся потенциал для российской сельскохозяйственной продукции, в первую очередь сахара, молочных продуктов, риса, кормового ячменя.

"Но не стоит ограничиваться товарным экспортом, именно в этой сфере можно бы сделать первые шаги в направлении производственного сотрудничества", — заключил Дергачев.

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