МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Ряд иностранных производителей семян уже готовы работать в РФ по новым правилам, никаких рисков дефицита семян на российском рынке нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ. Минсельхоз продлил режим экспорта сахара еще на год

Европейская ассоциация Euroseeds (включает Bayer, BASF, Corteva и других) сообщила премьер-министру Михаилу Мишустину о рисках дальнейшей работы в РФ из-за требований создавать совместные предприятия под контролем местных организаций, написала ранее в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо ассоциации.

"Ряд крупных иностранных компаний уже выразили готовность к работе по новым правилам. Риски дефицита семян на российском рынке отсутствуют", — отметили пресс-службе Минсельхоза РФ.

В пресс-службе подчеркнули, что приоритетной задачей РФ в настоящее время является трансформация и ускоренное развитие отечественной селекции и семеноводства, и поэтому необходимо минимизировать риски, связанные с импортозависимостью страны по ряду сельхозкультур.

В среднесрочной перспективе планируется повысить самообеспеченность семенами до 75% в соответствии с пороговым значением Доктрины продовольственной безопасности, далее — поднять этот уровень примерно до 90%. Но при этом важно сформировать на внутреннем рынке прозрачный, учитывающий интересы России порядок работы для иностранных компаний: в частности, напомнили в пресс-службе, планируется стимулировать их переход от импорта к переносу производственной и научной деятельности на территорию РФ.

"На это в том числе направлены новые правила локализации производства семян, которые вступят в силу с 1 сентября 2023 года. Они позволят усилить позиции отечественных селекционеров и семеноводов и надежно защитить внутренний рынок от возможных недобросовестных действий зарубежных игроков", — подчеркнули в министерстве.