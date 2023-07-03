МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Правительство утвердило правила предоставления грантов на создание агропромышленных технопарков, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Путин подписал закон о поддержке технопарков в сфере высоких технологий

"Правительство утвердило правила предоставления грантов на создание и развитие агропромышленных технопарков. Они станут специализироваться на исследовательской и инновационной деятельности — а это биотехнологии, селекция животных и сельхозкультур, выпуск пищевых и кормовых добавок, средства защиты растений и целый ряд других востребованных аграриями направлений", — сказал Мишустин.

‍На площадках можно будет не только вести научные проекты, но и сразу запускать мелкосерийное производство, ставить эксперименты и перерабатывать сельхозпродукцию, добавил премьер.

"Рассчитываем, что этот механизм станет эффективной мерой поддержки для резидентов агробиотехнопарков и поможет обеспечить отечественным материалом потребности наших сельхозпроизводителей, что в свою очередь гарантирует поставки качественных и доступных продуктов питания на внутренний рынок", – подчеркнул Мишустин.