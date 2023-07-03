МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Россия после рекордного сбора зерна в 2022 году вряд ли достигнет в 2023 году нового максимума, но урожай будет все равно хорошим и более чем достаточным для того, чтобы хватило и на внутренние потребности, и на экспорт, считает президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. Союз экспортеров предсказал рекордные поставках зерна из России

"Если пересчитать сейчас отсеянные площади, то, что сейчас у нас под озимым и яровым севом образовалось, то мы получим, наверно, диапазон 130-140 миллиона тонн валового сбора (зерна — ред.). Урожай все равно хороший, и его объемов нам за глаза хватит, чтобы удовлетворить и все внутренние потребности, и иметь очень хорошие перспективы на экспорт в следующем сезоне. Может быть, не рекордный, как в этом году, но никак не меньше 55 миллионов тонн – это потенциал экспорта в следующем сезоне", — сказал Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Важным условием для реализации этого прогноза является стабильная экспортная конъюнктура, которая будет поддерживать темп отгрузок; кроме того, рост поставок в сезоне 2022-2023 сельхозгода обеспечивало ослабление рубля, традиционно способствующее экспорту. "Мы не видим резонов для сокращения темпов отгрузки, ну а дальше может вступить в силу ограничение в виде квоты", — заметил Злочевский.

Экспорт зерна в сезоне 2022-2023 он оценил в рекордные 57 миллионов тонн; предыдущий был в 2017-2018 сельхозгоду — 54,8 миллиона. "По итогам сезона грузим очень активно на экспорт, отгружаем, несмотря на все сложности и препятствия, которые существуют на экспортных потоках… Рекорд по экспорту у нас состоялся", — сообщил глава РЗС.

Он обратил внимание, что среди основных покупателей российского зерна лидерские позиции, импортировав почти 12 миллионов тонн, вернул себе Египет. "Турция традиционно переместилась на второе место после прошлого сезона и объем тоже впечатляет — 10,23 миллиона тонн. На третье место вышел Алжир с объемом 3,26 миллиона тонн", — сообщил Злоческий, добавив, что Иран и Саудовская Аравия — на четвертой и пятой позиции.

Россия в 2022 году обновила рекорд валового сбора зерна (всего было собрано 157,676 миллиона тонн, на 29,9% больше по сравнению с 2021 годом) и пшеницы (104,237 миллиона тонн, на 37% больше). В 2023 году урожай зерна в РФ ожидается в размере 123 миллионов тонн, из них пшеницы — 78 миллионов тонн.

Минсельхоз РФ в завершившемся сезоне 2022-2023 оценивает экспортные поставки зерна в объеме более 55 миллионов тонн, в том числе около 45 миллионов тонн по пшенице, а экспортный потенциал по зерну в новом сельхозгоду (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) — 50-55 миллионов тонн.