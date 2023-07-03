БРЮССЕЛЬ, 3 июл — ПРАЙМ. Брюссель готов обсуждать проблемы пострадавших из-за украинского зерна молдавских аграриев, но не считает их ситуацию исключительной, заявил РИА новости представитель Еврокомиссии. Часть договоренностей по зерновой сделке не выполнена, напомнил Песков

Европейский союз в июне продлил до 15 сентября ограничения на ввоз украинской агропродукции в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Как отметил собеседник агентства, такие меры были приняты в связи с исключительными обстоятельствами, в том числе логистическими трудностями в ходе транзита зерна.

"У нас нет ничего, что указывало бы на возникновение в Молдавии подобной исключительной ситуации", — подчеркнул он.

При этом представитель ЕК добавил, что Молдавия получила приглашение на предстоящую встречу совместной координационной платформы по зерновой проблеме с возможнострью обсудить данную ситуацию.

Кроме того, указал он, ЕК выразила готовность продлить льготы для экспортеров сельхозпродукции из Молдавии еще на год на фоне потери Кишиневым традиционных рынков сбыта.

На прошлой неделе в Кишиневе начались протесты аграриев. Фермеры потребовали от молдавских властей компенсации, ограничения на ввоз украинской пшеницы, рапса, кукурузы и подсолнечника, выплаты задолженностей по субсидиям и возмещения НДС за топливо. Аграрии также призвали запретить использовать в июле порт Джутта для поставок продукции, за исключением молдавских товаров.