МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Объем кредитов, выданных на проведение сезонных полевых работ в России, к 28 июня превысил уровень прошлого года на эту дату на 0,2% и составил 541,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Путин поручил подумать над кредитными каникулами для некоторых родителей

"По состоянию на 28 июня общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 541,6 миллиарда рублей. Это на 0,2% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

В частности, Россельхозбанк выдал кредитов на сумму 372,6 миллиарда рублей, Сбербанк — на 169 миллиардов.

Объем кредитных ресурсов, предоставленных предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ за аналогичный период прошлого года, составил 540,5 миллиарда рублей, в том числе 360,7 миллиарда рублей от Россельхозбанка и 179,8 миллиарда — от Сбербанка.