Кредитование сезонных полевых работ в России выросло на 0,2 процента
Минсельхоз: кредитование сезонных полевых работ в России достигло 541,6 миллиарда рублей
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Объем кредитов, выданных на проведение сезонных полевых работ в России, к 28 июня превысил уровень прошлого года на эту дату на 0,2% и составил 541,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
"По состоянию на 28 июня общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 541,6 миллиарда рублей. Это на 0,2% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.
В частности, Россельхозбанк выдал кредитов на сумму 372,6 миллиарда рублей, Сбербанк — на 169 миллиардов.
Объем кредитных ресурсов, предоставленных предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ за аналогичный период прошлого года, составил 540,5 миллиарда рублей, в том числе 360,7 миллиарда рублей от Россельхозбанка и 179,8 миллиарда — от Сбербанка.