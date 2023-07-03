Глава РЗС Злочевский заявил, что зерновая сделка наносит ущерб российской экономике
МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Нельзя продлевать продуктовую сделку, она не служит свой цели и вредит российской экономике, заявил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.
Злочевский отметил на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", что "черноморская инициатива" наносит ущерб российской экономике и экспорту, продлевать ее категорически нельзя.
Он заметил, что отсутствие сделки не несет никаких рисков для мирового снабжения. Так, подчеркнул Злочевский, некоторые европейские страны запретили ввозить украинское зерно.
"Мир как-нибудь заметил это падение? А оно ведь де-факто состоялось. И что тогда обсуждать прекращение зерновой сделки?" — заметил президент РЗС.
На этом фоне он добавил, что понять дальнейшее влияние продуктовой сделки на состояние мировых продовольственных рынков невозможно.
"Де-факто мы видим, что никаких влияний не просматривается. И тем более, я говорил уже не раз — не так велики на мировых продовольственных рынках поставки Украины: она грузит в основном кукурузу, и пшеница у них сейчас фуражная", — пояснил Злочевский.
Замминистра иностранных дело России Сергей Вершинин заявлял, что Москва ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия продуктовой сделки.
Продуктовая сделка была подписана в прошлом году Россией, Украиной, Турцией и ООН. Согласно договоренности, стороны должны обеспечивать вывод российских и украинских сельхозтоваров на мировые рынки. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся поставок отечественных удобрений и зерна, не выполняется.
https://1prime.ru/Agriculture/20230703/840984186.html