МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Нельзя продлевать продуктовую сделку, она не служит свой цели и вредит российской экономике, заявил президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. Медведев: зерновая сделка в нынешнем виде "нужна только бюргерам"

Злочевский отметил на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", что "черноморская инициатива" наносит ущерб российской экономике и экспорту, продлевать ее категорически нельзя.

Он заметил, что отсутствие сделки не несет никаких рисков для мирового снабжения. Так, подчеркнул Злочевский, некоторые европейские страны запретили ввозить украинское зерно.

"Мир как-нибудь заметил это падение? А оно ведь де-факто состоялось. И что тогда обсуждать прекращение зерновой сделки?" — заметил президент РЗС.

На этом фоне он добавил, что понять дальнейшее влияние продуктовой сделки на состояние мировых продовольственных рынков невозможно.

"Де-факто мы видим, что никаких влияний не просматривается. И тем более, я говорил уже не раз — не так велики на мировых продовольственных рынках поставки Украины: она грузит в основном кукурузу, и пшеница у них сейчас фуражная", — пояснил Злочевский.

Замминистра иностранных дело России Сергей Вершинин заявлял, что Москва ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия продуктовой сделки.

Продуктовая сделка была подписана в прошлом году Россией, Украиной, Турцией и ООН. Согласно договоренности, стороны должны обеспечивать вывод российских и украинских сельхозтоваров на мировые рынки. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся поставок отечественных удобрений и зерна, не выполняется.