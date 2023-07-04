МИНСК, 4 июл — ПРАЙМ. Государства Шанхайской организации сотрудничества могут рассчитывать на Белоруссию в контексте продовольственной безопасности, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко, выступая на саммите ШОС в онлайн-формате. В РЗС объяснили, почему не стоит продлевать зерновую сделку

"В условиях обострения проблем глобальной продовольственной безопасности государства ШОС могут рассчитывать на возможности Беларуси как одного из крупнейших экспортеров минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, продовольствия и техники", — сказал белорусский лидер.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.