МИНСК, 4 июл — ПРАЙМ. Государства Шанхайской организации сотрудничества могут рассчитывать на Белоруссию в контексте продовольственной безопасности, заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко, выступая на саммите ШОС в онлайн-формате.
"В условиях обострения проблем глобальной продовольственной безопасности государства ШОС могут рассчитывать на возможности Беларуси как одного из крупнейших экспортеров минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, продовольствия и техники", — сказал белорусский лидер.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.