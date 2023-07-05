СТАМБУЛ, 5 июл — ПРАЙМ. Анкара выступает за продление истечающей продуктовой сделки, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. МИД напомнил об отсутствии причин для продления "черноморской инициативы"

"Турция смогла обеспечить проведение переговоров по важнейшим темам. Благодаря черноморской инициативе мы смогли свести за столом переговоров РФ, Украину и ООН и предотвратили глобальный продовольственный кризис", — сказал он в ходе выступления на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку.

Фидан подчеркнул приверженность Турции продлению "черноморской инициативы", а также отметил участникам мероприятия, что страна рассчитывает на их поддержку.

Россия, Турция. ООН и Украина летом прошлого года подписали в Стамбуле соглашения о вывозе российской и украинской агропродукции на рынок для предотвращения продовольственного кризиса в беднейших странах. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся отечественного экспорта, не выполняется. Кроме того, президент России Владимир путин подчеркивал, что значительные объемы украинского зерна поставляются Западу, а не нуждающимся государствам.

МИД России добавлял, что оснований для продления "зерновой сделки" нет, поскольку руководство ООН хранит молчание по двум неудобным для них вопросам: подрыву участка аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и безвозмездным поставкам российских минеральных удобрений беднейшим странам. При этом, указали в ведомстве, западные страны отказались ослаблять санкции для обеспечения работы "инициативы".