МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Российская сторона не видит оснований для продления "черноморской инициативы", время для выполнения договоренностей есть, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В РЗС объяснили, почему не стоит продлевать зерновую сделку

"Решение (о продлении или не продлении зерновой сделки — ред.) мы пока официально не объявляли. Мы объявим о нем своевременно", — отметил пресс-секретарь президента России.

По его словам, время для принятия решгения. а также для выполнения соглашения по части российского экспорта еще есть

"До сих пор эта часть не выполнена, и, соответственно, в настоящий момент, к сожалению, оснований особо не усматривается для продления этой сделки", — подчеркнул Песков.

МИД России ранее заявлял, что оснований для продления "зерновой сделки" нет, поскольку руководство ООН хранит молчание по двум неудобным для них вопросам: подрыву участка аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и безвозмездным поставкам российских минеральных удобрений беднейшим странам. При этом, указали в ведомстве, западные страны отказались ослаблять санкции для обеспечения работы "инициативы".