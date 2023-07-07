МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Прогноз по сбору зерна в РФ в текущем году пока составляет 123 миллиона тонн, по ходу уборки он может быть скорректирован в строну повышения, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в пятницу. Россия поставила рекордный объем зерна в сельхозсезоне 2022-2023 годов

"Если говорить про цифры конкретные, то пока мы придерживаемся того же объема в прогнозах производства — в 123 миллиона тонн. Из них 78 миллионов тонн должно быть пшеницы", — сказал Патрушев на открытии выставки "Всероссийский день поля".

Но дальше, по словам министра, все будет зависеть от того, как будет идти уборка, от погодных условий.

"Возможно, нам через какое-то время представится возможность скорректировать урожай в строну повышения", — добавил он.

Патрушев отметил, что уборка в этом году идет штатно, достаточно планово. Уже собрано прядка 6 миллионов тонн зерна, скоро аграрии выйдут на объемы по 1 миллиону тонн в сутки.