МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Россия в прошлый сельхозсезон экспортировала рекордное количество зерна — 60 миллионов тонн, экспортная выручка по итогам 2022 года превысила 41 миллиард долларов, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в пятницу. Минсельхоз назвал ожидаемый экспорт российского зерна в этом сельхозгоду

"Если говорить об экспорте, то в сельхозсезон 2022-2023 мы экспортировали абсолютно беспрецедентное, рекордное по своим объемам количество зерна — это 60 миллионов тонн", — сказал Патрушев журналистам в рамках открытия выставки "Всероссийский день поля".

По его словам, основной объем этого зерна, конечно же, пошел в дружественные страны.

"Это позволило нам очень серьезно нарастить экспортную выручку. Она у нас составила по итогам 2022 года боле 41 миллиарда долларов", — отметил министр.