Россия поставила рекордный объем зерна в сельхозсезоне 2022-2023 годов
Патрушев: Россия поставила рекордные 60 миллионов тонн зерна в сельхозсезоне 2022-2023 годов
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Россия в прошлый сельхозсезон экспортировала рекордное количество зерна — 60 миллионов тонн, экспортная выручка по итогам 2022 года превысила 41 миллиард долларов, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в пятницу.
"Если говорить об экспорте, то в сельхозсезон 2022-2023 мы экспортировали абсолютно беспрецедентное, рекордное по своим объемам количество зерна — это 60 миллионов тонн", — сказал Патрушев журналистам в рамках открытия выставки "Всероссийский день поля".
По его словам, основной объем этого зерна, конечно же, пошел в дружественные страны.
"Это позволило нам очень серьезно нарастить экспортную выручку. Она у нас составила по итогам 2022 года боле 41 миллиарда долларов", — отметил министр.