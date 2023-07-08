Финские фермеры жалуются, что украинские беженцы не хотят на них работать
Yle: в Финляндии украинцы отказываются собирать ягоды, не желая лишаться пособия
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Украинские беженцы в Финляндии отказываются от сезонной работы по сбору ягод из-за риска потери пособия, пишет Yle.
Финские фермеры отмечают, что раньше украинцы активно работали на сборе ягод. Однако сейчас некоторые из них не соглашаются на работу из-за риска потерять право на пособие, но большинство все же готовы выполнять сезонные работы.
Фермеры сталкиваются с трудностями в поиске рабочей силы, особенно из-за нежелания украинцев работать на сезонных работах.
Владелица ягодной фермы в городе Пиексямяки, Улла Хюннинен, столкнулась с нежеланием украинцев выходить на работу, а найти другую рабочую силу было непросто. "Ведь у нас в Финляндии есть безработные, которые могли бы выйти на работу, но им это тоже невыгодно. Дурдом какой-то", — жалуется Хюннинен. Она нанимала работников в том числе и из Киргизии.
Сборщики ягод из Узбекистана также приехали в Северную Карелию в рамках нового пилотного проекта.
Всего украинцы, по данным миграционной службы, подали более 58 тысяч прошений о временном убежище в Финляндии после начала российской спецоперации.