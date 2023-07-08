МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Украинские беженцы в Финляндии отказываются от сезонной работы по сбору ягод из-за риска потери пособия, пишет Yle. СМИ раскрыли, сколько Чехия потратила на украинских беженцев

Финские фермеры отмечают, что раньше украинцы активно работали на сборе ягод. Однако сейчас некоторые из них не соглашаются на работу из-за риска потерять право на пособие, но большинство все же готовы выполнять сезонные работы.

Фермеры сталкиваются с трудностями в поиске рабочей силы, особенно из-за нежелания украинцев работать на сезонных работах.

Владелица ягодной фермы в городе Пиексямяки, Улла Хюннинен, столкнулась с нежеланием украинцев выходить на работу, а найти другую рабочую силу было непросто. "Ведь у нас в Финляндии есть безработные, которые могли бы выйти на работу, но им это тоже невыгодно. Дурдом какой-то", — жалуется Хюннинен. Она нанимала работников в том числе и из Киргизии.

Сборщики ягод из Узбекистана также приехали в Северную Карелию в рамках нового пилотного проекта.

Всего украинцы, по данным миграционной службы, подали более 58 тысяч прошений о временном убежище в Финляндии после начала российской спецоперации.

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