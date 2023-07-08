МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило национальный доклад об итогах реализации в 2022 году государственной программы развития сельского хозяйства, сообщается на сайте кабмина. Сельская ипотека-2003: условия и нюансы программы, как получить заем

"О национальном докладе "О ходе и результатах реализации в 2022 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия". Решение Правительства: Одобрить подготовленный Минсельхозом России проект национального доклада о ходе и результатах реализации в 2022 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", — сказано в сообщении.

Правительство также одобрило субсидии Тимирязевской академии на развитие федерального центра компетенций в целях создания условий для инновационной подготовки высококвалифицированных кадров в АПК. Средства для этого будут направлены Минсельхозу в этом году в рамках зарезервированных бюджетных ассигнований.