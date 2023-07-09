ЛУГАНСК, 9 июл — ПРАЙМ. В ЛНР доставлена первая партия из планируемых к поставке в этом году 150 единиц сельхозтехники, она приобретена в лизинг на льготных условиях и поможет вовремя завершить уборочную кампанию зерновых, сообщил в своем телеграм-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник. Совфед запретил взыскивать долги с жителей новых регионов

"Первые 26 зерноуборочных комбайнов, 10 тракторов и 68 единиц специализированной сельскохозяйственной техники, приобретенной на льготных условиях в лизинг, уже направлены аграриям Краснодонского, Новоайдарского, Антрацитовского и Свердловского районов" — отметил Пасечник.

По его словам, доставку техники осуществила компания "Росагролизинг", в планах на 2023 год поставки в ЛНР свыше 150 агромашин. Как указал Пасечник, техника позволит завершить уборочную кампанию и обеспечить республику зерном, часть продукции пойдет на экспорт.

"Приобретенная техника станет незаменимым подспорьем в полях и позволит завершить уборочную вовремя. Это значит, что у республики будет зерно, а соответственно – местная продукция по доступным ценам и доходы от экспорта" — заявил Пасечник.

В правительстве ЛНР добавили, что "Росагролизинг" в 2023 году поставит в республику новую сельхозтехнику на сумму более 800 миллионов рублей. Согласно сообщению правительства в официальном телеграм-канале, техника произведена в России и Белоруссии.