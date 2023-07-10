СТАМБУЛ, 10 июл — ПРАЙМ. Украинская сторона готова к конструктиву в отношении продуктовой сделки, ожидается реакцияя президента России Владимира Путина, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Эрдоган заявил о намерении увеличить турецкий экспорт

"В предстоящий месяц мы ждем визита уважаемого (президента РФ Владимира) Путина. В случае реализации этого визита мы обязательно обсудим эту тему (зерновую сделку). Украина заявляет, что готова сделать зависящее от них. Я не ожидаю, что на встрече с уважаемым Путиным мы увидим другую позицию. Какую позицию показывал до сегодняшнего дня уважаемый Путин, такую и покажет", — сказал он перед отбытием в Вильнюс на саммит НАТО.

По словам президента Турции, представители Анкары продолжают обсуждать проблему с российской стороной.

Россия, Турция, Украина и ООН летом прошлого года подписали соглашение о поставках российского и украинского зерна нуждающимся странам. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.

Срок действия соглашения оканчивается 17 июля. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оснований для продления сделки нет.