КАИР, 10 июл — ПРАЙМ. Россия всегда выполняет свои обязательства перед Ливаном в вопросе поставок зерна, Бейрут не столкнется с проблемами при взаимодействии с Москвой, заявил РИА Новости исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ливана Аббас аль-Хадж Хасан. В ЛНР доставили первую партию сельхозтехники для сбора урожая зерновых

"Россия является основным поставщиком зерна и всегда выполняет свои обязательства… Ливан не столкнется с проблемами при взаимодействии с ней, особенно учитывая то, что те объемы, в которых нуждается Ливан, совсем небольшие по сравнению с грузами и заказами, которые просят остальные страны-импортеры в мире", — сказал Хасан.

Отвечая на вопрос о зависимости Бейрута от российского зерна, он отметил, что в Ливан импортируют из разных стран.

И.о. министра сельского хозяйства Ливана также упомянул, что получал приглашение на проходивший в середине июня Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), но не смог его посетить.

Он добавил, что в ближайшие месяцы делегация из Ливана планирует посетить Россию, не уточнив ее состав и дату визита.