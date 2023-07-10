МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Усилия Организации Объединенных Наций по обеспесчению выполнения российской частипродуктовой сделки не принесли результата, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Генсек ССАГПЗ отметил интерес стран-членов к продлению зерновой сделки

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что часть "стамбульских договоренностей", касавшаяся российского экспорта, не выполнялась, несмотря на усилия ООН.

"Эти неимоверные усилия не принесли никакого результата вообще", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога ССАГПЗ-Россия.

Россия, Турция, Украина и ООН летом прошлого года подписали соглашение о поставках российского и украинского зерна нуждающимся странам. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.

Срок действия соглашения оканчивается 17 июля. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оснований для продления сделки нет.