МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Россельхознадзор и Главное таможенное управление КНР изучают возможности поставок российской свинины в Китай, следует из сообщения российского регулятора. Россельхознадзор научит, как определять фальсифицированную красную икру

Представители Россельхознадзора 10 июля в режиме видеоконференцсвязи обсудили с коллегами из Главного таможенного управления КНР (ГТУ КНР) вопросы борьбы с африканской чумой свиней на территории России и Китая.

Представители Россельхознадзора и Федерального центра охраны здоровья животных рассказали о системе компартментализации свиноводческих хозяйств, принятой в России для противодействия распространению опасных болезней животных (в частности, африканской чумы свиней), а также получили от ГТУ КНР информацию о китайской системе компартментализации и мониторинга АЧС.

"Совместная работа, проводимая Россельхознадзором и ГТУ КНР, позволит оценить риски, связанные с возможными поставками свинины из России в Китай, а также разработать эффективный механизм обеспечения эпизоотической безопасности при торговле этим видом продукции", — отмечает Россельхознадзор.

Открытие экспорта свинины для российских поставщиков в Китай обсуждалось в ходе визита премьер-министра Михаила Мишустина в эту страну, сообщала в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер Виктория Абрамченко.

В марте она заявляла, что Россия "мечтает" о поставках свинины в Китай, ведет переговоры об этом и будет продолжать их вести, а отечественные предприятия готовы к соответствующим проверкам с китайской стороны.