МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Экспорт российской пшеницы в июле оценивается в 3,7-4,1 миллиона тонн против 2,8 миллиона тонн в среднем в этом месяце, первом в сельхозсезоне, сообщается в материалах аналитического центра "Совэкон". Пошлина на экспорт пшеницы с 12 июля вырастет до 2989,6 рубля за тонну

"Экспорт российской пшеницы в июле оценивается в 3,7-4,1 миллиона тонн против 2,8 миллиона тонн в среднем. Поддержку экспорту оказывают благоприятная рыночная конъюнктура и рекордные переходящие запасы", — говорится в материалах. Там же уточняется, что показатель "в июле может оказаться рекордным".

Высокая активность экспортеров будет способствовать ускоренному вывозу российского зерна за рубеж: по данным аналитиков, на 11 июля объем заключенных контрактов на продажу пшеницы подскочил до 4,5 миллиона тонн с 2,2 миллиона тонн в прошлую пятницу и 1,1 миллиона тонн в начале июня.

"Российская пшеница пользуется высоким спросом на фоне высокой конкурентоспособности. Цена на российскую пшеницу с протеином 12,5% составляет 232,5 доллара за тонну против 252 долларов за тонну у французской пшеницы на бирже Matif", — говорится в материалах.

Активные продажи и высокий экспорт пшеницы будут оказывать поддержку рублевым котировкам в начале сезона, пишут аналитики. На начало июня запасы пшеницы у сельхозпроизводителей составляли рекордные 15,6 миллиона тонн против 9,7 миллиона тонн годом ранее, следует из данных Росстата. Также ранее сообщалось, что с 1 июля экспорт зерна из России прекратили три крупных мировых поставщика сельхозпродукции — Cargill, Viterra и Louis Dreyfus Company.