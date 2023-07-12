МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Зерновой терминал группы "Дело" в Новороссийске — КСК — в сезоне 2022/2023 стал лидером перевалки зерна в Черноморском бассейне, обработав 7,6 миллиона тонн, что на 46% превышает показатель прошлого сезона, сообщает группа "Дело".

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"Зерновой терминал КСК стивидорного холдинга "ДелоПортс" группы компаний "Дело" по итогам зернового сезона 2022/2023 обработал 7,6 миллиона тонн зерна. Рост к показателю предыдущего сезона составил 46%", — говорится в сообщении.

Там же уточняется, что КСК стал лидером перевалки зерна среди терминалов Черноморского бассейна, его доля достигла 30%. "Максимальный месячный объём перевалки был зафиксирован в марте 2023 года, когда КСК отгрузил на экспорт рекордные 801,5 миллиона тонн зерна", — уточняет группа.

"Группа компаний "Дело" вложила в развитие созданного с нуля зернового терминала более 9 миллиардов рублей", — уточнили в группе компаний, добавив, что "Дело" продолжает расширение мощностей терминала и обновление техники и оборудования с целью обеспечения растущих объёмов экспорта зерна. В планах холдинга — превзойти уже достигнутый показатель перевалки зерна в будущем сезоне.

Группа "Дело" начала перевалку зерна на терминале КСК в порту Новороссийска в 2007 году. Инфраструктура терминала позволяет осуществлять перевалку насыпных, генеральных и ро-ро грузов. Обработка судов ведётся на трёх причалах, в том числе самом глубоководном в Азово-Черноморском бассейне, который способен принимать суда грузоподъёмностью до 100 тысяч тонн и осадкой до 15,9 метра. Терминал располагает собственной лабораторией, специалисты которой проверяют качество зерна для последующей отправки на экспорт.

Группа компаний "Дело" — один из крупнейших транспортных холдингов РФ. В структуру группы входят стивидорный холдинг "Дело Портс", крупнейший контейнерный оператор "Трансконтейнер", мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и оператор контейнерных терминалов Global Ports. В шиппинговое направление бизнеса входит Сахалинское морское пароходство, одна из крупнейших судоходных компаний России.