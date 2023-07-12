БЕЙРУТ, 12 июл — ПРАЙМ. Продовольственная безопасность Ливана в случае отказа от продления продуктовой сделки может оказаться под угрозой, сообщил РИА Новости источник в Минэкономики страны. Эксперт объяснил, почему зерновая сделка невыгодна ни России, ни Европе

Ливан сейчас находится в глубоком кризисе. Банковская система страны практически парализована, нацвалюта опустилась к доллару США более чем в 20 раз, свыше 70 процентов начеления оказались за чертой бедности.

Источник в ливанском Минэкономики отметил, что аннулирование сделки поставит под угрозу продовольственную безопасность страны. По его словам, свыше 95 процентов импорта пшеницы в Ливане приходится на Россию и Украину, а отказ от "черноморской инициативы" негативно скажется на стоимости агропродукции.

"Непродление зерновой сделки негативно отразится на Ливане, в особенности учитывая, что запасов пшеницы хватит приблизительно на 75 дней", — прокомментировал ситуацию глава профсоюза пекарей Бейрута и провинции Горный Ливан Насер Сурур.

Он добавил, что Всемирный банк в прошлом году согласился предоставить Ливану кредит в 150 миллионов долларов на финансирование поставок зерна. Если цены на пшеницу превысят 270 долларов за тонну, подчеркнул Сурур, выделенной суммы не хватит на год.