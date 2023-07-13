АНКАРА, 13 июл — ПРАЙМ. Организация Объединенных Наций намерена добиться продления продуктовой сделки как минимум на два месяца, Турция посодействует обсуждению с Россией, рассказал РИА Новости знакомый с переговорами источник. Лавров оценил усилия ООН по российской части "зерновой сделки"

Ранее Reuters сообщало, что генсек ООН Антониу Гутерреш направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо с предложением продлить сделку хотя бы до подключения "дочки" "Россельхозбанка" к системе SWIFT "дочку".

"Да, такое обращение имеется. Мы знакомы с его сутью. Предлагается продлить срок действия черноморской зерновой инициативы минимум на два месяца", — сказал источник.

Собеседник агентства добавил, что турецкая сторона ожидает реакции на предложения о готова содействовать переговорам.

Россия, Турция, Украина и ООН летом прошлого года подписали соглашение о поставках российского и украинского зерна нуждающимся странам. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.

Срок действия соглашения оканчивается 17 июля. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оснований для продления сделки нет.