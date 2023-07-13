ООН, 13 июл — ПРАЙМ. Предложения Антониу Гутерреша президенту России Владимиру Путину помогут найти выход из ситуации с продуктовой сделкой, выразил надежду генсек ООН. Лавров оценил ситуацию с зерновой сделкой

Reuters ранее сообщало, что Гутерреш направил Путину письмо с предложением продлить сделку хотя бы до подключения "дочки" "Россельхозбанка" к системе SWIFT.

"Мы полностью привержены тому, чтобы прилагать усилия для продления черноморской инициативы и для успешного обеспечения экспорта российского продовольствия и удобрений. В этом контексте я послал письмо президенту Путину с некоторыми конкретными предложениями, которые, я надеюсь, могут помочь нам найти позитивный выход", — сказал генсек ООН.

Он подчеркнул, что подобные вопросы эффективнее решаются, если не обсуждать их "на публику".

Генсек ООН также добавил, что пока не получил от российской стороны ответа.