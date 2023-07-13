МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. РФ в 2023 году соберет достаточно риса для того, чтобы с избытком удовлетворить внутренний спрос, параллельно рост мировых цен на эту продукцию вкупе с ослаблением доллара может создать почву для возможного повышения отпускных цен отечественными производителями, заявил РИА Новости гендиректор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко. Российский зерновой союз раскрыл объем урожая в 2023 году

Ранее в четверг агентство Блумберг сообщило, что Индия рассматривает введение запрета на экспорт всех сортов риса, кроме басмати: подобный шаг может снизить цены внутри страны, но параллельно и без того высокая стоимость риса на мировом рынке может еще вырасти. Доля Индии в мировой торговле рисом составляет примерно 40%.

"У нас абсолютно хватит своего урожая: во-первых, в этом году восстановились посевные площади, во-вторых, на юге сейчас благоприятные погодные условия — ожидается, что риса соберем 1,06 миллиона тонн. Этого более чем хватит, и экспортировать смогли бы, если будет снят запрет на экспорт", — сказал Петриченко.

С поступлением нового урожая, продолжил он, внутренние цены могут даже немного снизиться, особенно на фоне закрытия внешних поставок. "Но в общем на мировом рынке есть тренд роста цены, и он пока на подъеме, для наших внутренних цен есть возможность повышения в силу и международной конъюнктуры, и роста курса доллара", — полагает эксперт.

Драйвером такого тренда стал тайский рис. Таиланд — один из ключевых поставщиков риса в мире, но из-за непогоды его урожай там, по оценке USDA, может снизиться, и это уже транслируется в цены — с июня по сегодняшнюю дату они прибавили 20 долларов, до 510 долларов за тонну (на условиях FOB, порт Бангкок).

"Мировые цены на рис и так уже находятся на подъеме. Учитывая ослабление курса рубля, получается, что импортный паритет в цене подрастает, что косвенно может повлиять и на отпускные цены риса в РФ", — предположил Петриченко. Между тем, мировое производство риса относительно прошлого года вырастет, по оценке USDA, до 520 миллионов тонн с 512 миллионов, напомнил он, тогда как тайский рис может снизиться в объеме выпуска до 19,7 миллиона тонн с 20,2 миллиона, а индийский рис — скорректировать рекорд прошлого года до 124 миллионов тонн.