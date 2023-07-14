МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Международная семенная федерация (International Seed Federation, ISF) вслед за Европейской ассоциацией Euroseeds обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой еще раз обсудить ситуацию с новыми требованиями по локализации производства для иностранных производителей, следует из обращения ISF (есть в распоряжении РИА Новости). В РСХБ оценили объем инвестиций, необходимый на импортозамещение семян

С 1 сентября 2023 года вступают в силу правила локализации в РФ производства семян сельскохозяйственных растений. Они подразумевают, что иностранные производители теперь смогут работать в качестве участников в совместных предприятиях с долей не выше 49% при условии полной локализации в РФ производственного процесса и передачи в такие СП оригинальных линий семян.

Euroseeds в начале июля уже сообщала Мишустину о рисках для дальнейшей работы в РФ ее участников из-за требований создавать совместные предприятия под контролем местных организаций. Теперь обращение главе кабмина направила международная ассоциация (на долю входящих в ISF более 7500 компаний приходится 96% международной торговли семенами).

ISF, комментируя правила локализации, выражает опасение, что ее участники могут сократить свою деятельность на территории РФ или не смогут больше поставлять в страну новейшие технологии. "Таким образом, создавшаяся ситуация негативно скажется на наших возможностях по поддержке фермеров качественными семенами и поддержанию продовольственной безопасности в мире", — говорится в обращении.

Также в обращении подчеркивается, что Россия зарекомендовала себя как надежный партнер в семеноводческом секторе, поэтому для ассоциации важно иметь правильное представление о действующей в стране нормативно-правовой базе.

"Мы высоко ценим тот факт, что первая встреча представителей отрасли с представителями министерства сельского хозяйства РФ состоялась 5 июля 2023 года. Мы воспринимаем это как позитивный шаг в налаживании постоянного диалога между сторонами о том, как лучше соответствовать новой законодательной базе. В этой связи я с удовольствием вступлю в прямой контакт с Вами для дальнейшего обмена мнениями по данному вопросу", — говорится в обращении к Мишустину за подписью генерального секретаря ISF Майкла Келлера. Минсельхоз оценил риски дефицита семян на российском рынке

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Независимый эксперт селекционного рынка Сергей Платонов пояснил РИА Новости, что в нынешнем виде вступающие в силу с 1 сентября правила локализации вряд ли смогут быть выполнены иностранными компаниями — просто исходя из интересов бизнеса. Поэтому, по его мнению, обе ассоциации сочли своим долгом предупредить правительство о том, что эта ситуация может привести к определенным последствиям для российского сельского хозяйства.

"Сейчас правила воспринимаются так: иностранная компания проводит селекционный процесс, создает и регистрирует новый сорт, а патент выдается на СП с долей иностранного капитала 49%, и после коммерциализации селекционного достижения доходы от него делятся пополам. Но так как основную часть расходов понесет иностранный партнер, работать себе в убыток никто не будет: если он в два раза уменьшить финансирование, ты просто обанкротишься", — пояснил Платонов.

Речи об уходе по сути не идет, продолжает он, но для иностранных компаний сейчас крайне важно увидеть, как будет реализован процесс локализации. "С одной стороны, есть правила, но не предусмотрено санкций за их невыполнение. С другой стороны, кабмин недавно утвердил список семян, ввоз которых из недружественных стран может быть ограничен — то есть можно предположить, что если не выполнишь правила локализации, не получишь квоты", — поясняет Платонов, напоминая, что сами значения квот пока не уточнялись.

МИНСЕЛЬХОЗ: НАМ НЕ НУЖНЫ ПОЛОВИНЧАТЫЕ РЕШЕНИЯ

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе выступления на прошлой неделе на Всероссийском дне поля подчеркивал, что в работе с иностранными производителями семян стране не нужны половинчатые решения в виде только ввоза или размножения родительских форм, а нужна организация в РФ всего производственного цикла, которая подразумевает также и патент на наличие правообладания российской компанией.

По словам министра, не все иностранные производителя семян готовы работать по таким правилам, но вариантов по сути нет. При этом те, кто готов соблюдать эти правила, "на быстрорастущем российском рынке будут пользоваться нашей поддержкой".

"Рынок у нас огромный, он позволяет зарабатывать хорошие деньги, и просто так уйти — так не бывает. Правила все-таки давайте выполнять. Мы зависимы, и мы эту зависимость хотим снизить. Мы просто избегаем ситуации, когда нам скажут — мы вам ничего не поставляем. И если в этот момент у нас ничего не будет, то мы будем в серьезном ущербном состоянии находиться, и не знаю, кто нам на тот момент сможет помочь", — сказал тогда министр.