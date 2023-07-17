БЕРЛИН, 17 июл — ПРАЙМ. Рынкам Центральной Европы после отмены продления зерновой сделки не грозит острая нехватка зерна ввиду наличия собственного урожая, заявил в понедельник заместитель генерального секретаря Союза германских фермеров Удо Хеммерлинг. Германия намерена снизить связанные с Китаем риски, заявил МИД страны

"В Центральной Европе не ожидается дефицита поставок, так как здесь имеется собственный урожай", — сказал он агентству DPA.

В то же время Хеммерлинг допустил, что длительные задержки на черноморском маршруте поставок зерна, масличных культур и удобрений могут повлиять на мировой рост цен и сказаться на импортерах продовольственного зерна Аравийского полуострова, Африки и Азии.

Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.