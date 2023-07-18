АНКАРА, 18 июл — ПРАЙМ. Турция получила предложение Украины возобновить продуктовую сделку без участия России, пока не приняла решение по вопросу, рассказал РИА Новости знакомый с ситуацией источник. Япония оценила последствия выхода России из зерновой сделки

Россия, Турция, ООН и Украина летом прошлого года подписали соглашения, получившие название "черноморская инициатива", она же "зерновая сделка", по обеспечению экспорта российской и украинской агропродукции на рынки. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающая поставок российского зерна, не выполняется.

18 июля 2023 года черноморская инициатива прекратила функционировать. Как сообщил МИД России, Москва уведомила другие стороны соглашений. Владимир Зеленский заявлял, что Украина надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России. Киев, по словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, ждет официального подтверждения готовности от ООН и Анкары.

"Да, такое обращение (из Киева) получено, с нами связывались по этому поводу и из ООН. Есть координация с ними, но никаких решений на данный момент не принято", — сообщил источник.

По его словам, соответствующее решение президент Турции Реджеп Эрдоган примет по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Собеседник агентства добавил, что Турция продолжит обсуждать с Западом возможность снятия ограничений с зерна из России, чтобы избежать продовольственного кризиса в нуждающихся странах.